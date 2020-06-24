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Коронавирус в ЕС: за 2 месяца на 140 тыс. смертей больше, чем в предыдущие годы

Среда, 24 июня 2020, 18:10

Число дополнительных смертей в Европе, вызванных COVID-19 выросло в марте и апреле на 140 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейский правда".

"Количество смертей от COVID-19 быстро росло в некоторых государствах-членах в начале марта 2020 года. Влияние пандемии можно оценить по увеличению общего числа смертей от любой причины во время вспышки. В некоторых частях Европы разница по сравнению с предыдущими годами была исключительно высокой, в то время как некоторые районы пострадали менее серьезно", - говорится в сообщении.

Данные охватывают только 21 страну Евросоюза. Не учтены цифры из Великобритании, которая особенно пострадала от пандемии, а также Ирландии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии и Словении.

Тем не менее, этот показатель охватывает более 90% всех смертельных случаев в результате пандемии в Европе, по оценкам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, говорится в сообщении Евростата.

В среднем было зафиксировано примерно на 140 тысяч больше смертей в течение 10-17-й недель (март - апрель) в 2020 году, чем среднее число смертей за тот же период за четыре года с 2016 по 2019 годы.

Пик смертей по сравнению со средним недельным значением в 2016-2019 годах был на 14-й неделе (конец марта - начало апреля) 2020 года.

Также отмечается, что увеличение смертности в период с 10-й до 17-й недель в 2020 году по-разному сказалось на мужчинах и женщинах. Очень похожие значения наблюдались на 10-й неделе, тогда было больше случаев смерти мужчин, чем женщин, еженедельно до 13-й недели. На 14-й неделе число мужчин и женщин было почти одинаковым и после этого в течение 15-17-й недель было больше случаев смерти женщин.

В период с 10-й по 17-ю недели в 20 странах, по имеющимся данным (указанные выше страны, кроме Германии), наблюдалось значительное увеличение смертности среди людей в возрасте 70 лет и старше как среди мужчин, так и среди женщин, по сравнению со средним числом смертей за те же недели в 2016-2019 гг.

Темы: ЕСкоронавирусжертвы


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