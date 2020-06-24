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З 1 липня відновляться деякі авіарейси між Туреччиною та Україною - Зеленський

Середа, 24 червня 2020, 18:23

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повідомив, що з 1 липня будуть відновлені деякі авіарейси між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Зеленського в Twitter.

"З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною і Україною будуть відновлені. Згоден з Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Спасибі за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - написав він.

Раніше посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що українські туристи з 1 липня зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції і тестування на коронавірус, дотримуючись тільки необхідні вимоги безпеки.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з 15 червня буде приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням по прибуттю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття з 15 червня пунктів пропуску в міжнародних аеропортах України для іноземців.

Як відомо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

За З останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом Україна вийшла за межі, які може встановити Єврокомісія для держав, мешканців яких пускатимуть як туристів до Шенгенської зони.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Теми: ТуреччинаЗеленський


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