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С 1 июля возобновятся некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной - Зеленский

Среда, 24 июня 2020, 18:23

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - написал он.

Ранее посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус, соблюдая только необходимые требования безопасности.

Напомним, с последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, из которых будут пускать туристов в Шенгенскую зону.

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Темы: ТурцияЗеленский
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