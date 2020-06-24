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Через суд хочуть скасувати в’їзд українців в РФ по закордонних паспортах

Середа, 24 червня 2020, 19:39
Через суд хочуть скасувати в’їзд українців в РФ по закордонних паспортах

Через Окружний адміністративний суду міста Києва намагаються скасувати норм, згідно з якою з 1 березня для виїзду на територію РФ українцям потрібен закордонний паспорт.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: До суду надійшло два позови до Кабінету Міністрів щодо оскарження відповідної постанови. Суд не вказує, хто є позивачем.

Наразі судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою з 1 березня 2020 року перетин кордону в бік Росії буде здійснюватися через закордонний паспорт.

Українська правда

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Теми: судРосіягромадянство
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