Через суд хочуть скасувати в’їзд українців в РФ по закордонних паспортах

Через Окружний адміністративний суду міста Києва намагаються скасувати норм, згідно з якою з 1 березня для виїзду на територію РФ українцям потрібен закордонний паспорт.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: До суду надійшло два позови до Кабінету Міністрів щодо оскарження відповідної постанови. Суд не вказує, хто є позивачем.

Наразі судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.

Передісторія: