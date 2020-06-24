Через суд хочуть скасувати в’їзд українців в РФ по закордонних паспортах
Середа, 24 червня 2020, 19:39
Через Окружний адміністративний суду міста Києва намагаються скасувати норм, згідно з якою з 1 березня для виїзду на територію РФ українцям потрібен закордонний паспорт.
Джерело: пресслужба ОАСК
Деталі: До суду надійшло два позови до Кабінету Міністрів щодо оскарження відповідної постанови. Суд не вказує, хто є позивачем.
Наразі судом вирішується питання про відкриття проваджень в адміністративних справах.
Передісторія:
- У грудні 2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою з 1 березня 2020 року перетин кордону в бік Росії буде здійснюватися через закордонний паспорт.
Українська правда