Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Через суд хотят отменить въезд украинцев в РФ по загранпаспортам

Среда, 24 июня 2020, 19:39
Через суд хотят отменить въезд украинцев в РФ по загранпаспортам

Через Окружной административный суд города Киева пытаются отменить норму, согласно которой с 1 марта для выезда на территорию РФ украинцам нужен загранпаспорт.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: В суд поступило два иска к Кабинету Министров относительно обжалования соответствующего постановления. Суд не указывает, кто является истцом.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

Предыстория:

  • В декабря 2019 года Кабинет министров Украины, принял постановление согласно которому с 1 марта 2020 пересечении границы в сторону России будет осуществляться только по загранпаспорту.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судРосcиягражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: