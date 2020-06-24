Через суд хотят отменить въезд украинцев в РФ по загранпаспортам
Среда, 24 июня 2020, 19:39
Через Окружной административный суд города Киева пытаются отменить норму, согласно которой с 1 марта для выезда на территорию РФ украинцам нужен загранпаспорт.
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: В суд поступило два иска к Кабинету Министров относительно обжалования соответствующего постановления. Суд не указывает, кто является истцом.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.
Предыстория:
- В декабря 2019 года Кабинет министров Украины, принял постановление согласно которому с 1 марта 2020 пересечении границы в сторону России будет осуществляться только по загранпаспорту.
Украинская правда