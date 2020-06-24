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Через суд хотят отменить въезд украинцев в РФ по загранпаспортам

Среда, 24 июня 2020, 19:39

Через Окружной административный суд города Киева пытаются отменить норму, согласно которой с 1 марта для выезда на территорию РФ украинцам нужен загранпаспорт.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: В суд поступило два иска к Кабинету Министров относительно обжалования соответствующего постановления. Суд не указывает, кто является истцом.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по административным делам.

Предыстория:

  • В декабря 2019 года Кабинет министров Украины, принял постановление согласно которому с 1 марта 2020 пересечении границы в сторону России будет осуществляться только по загранпаспорту.

Украинская правда
Темы: судРосcиягражданство


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