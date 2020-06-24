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Посольство України в Чорногорії роз'яснило порядок і умови в'їзду для українців

Середа, 24 червня 2020, 20:10

Посольство України в Чорногорії роз’яснило вимоги чорногорської сторони до порядку в’їзду українських громадян на територію країни.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію розмістив на своїй Facebook-сторінці український консул Михайло Шматов.

Починаючи з 22 червня, українські громадяни можуть в’їжджати в Чорногорію за умови наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19. Вимоги до цього тесту:

– це має бути саме ПЛР тест, експрес тест не підходить;

– тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);

– тест має бути роздрукований і перекладений чорногорською чи англійською мовою;

– тест має бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO/IEC 17025.

"Конкретний перелік українських лабораторій відсутній, тому запитуйте лабораторію, де збираєтесь робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не лише на території України, а й в будь-якій іншій країні", - уточнив Шматов.

Щодо мінімального віку, з якого потрібно робити такий тест – інформація наразі відсутня, в посольстві очікують на відповідні роз’яснення Інституту громадського здоров’я Чорногорії.

Посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних подорожей до Чорногорії, натомість використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.

Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально ще досі забороняють транзит своєю територією і, навіть за наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити вам транзитний проїзд до Чорногорії.

Сербія – є відкритою для в’їзду та транзиту, проте вона знаходиться у "червоному списку" Чорногорії, тому українцям може бути відмовлено у в’їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту).

"Окремо ще раз наголошуємо, що Посольство не видає жодних листів/підтверджень/нот для в’їзду та транзиту як територією Чорногорії, так і територією інших країн. Автомобільні подорожі ви здійснюєте на власний ризик і під власну відповідальність", - наголосив консул.

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