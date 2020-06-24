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Посольство Украины в Черногории разъяснило порядок и условия въезда для украинцев

Среда, 24 июня 2020, 20:10

Посольство Украины в Черногории разъяснило требования черногорской стороны к порядку въезда украинских граждан на территорию страны.

Как сообщает "Европейская правда", информацию разместил на своей Facebook-странице украинский консул Михаил Шматов.

Начиная с 22 июня, украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР теста на COVID-19. Требования к этому тесту:

- это должен быть именно ПЦР тест, экспресс тест не подходит;

- тест должно быть сделан не позже, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов);

- тест должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык;

- тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO/IEC 17025.

"Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - уточнил Шматов.

Относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест - информация пока отсутствует, в посольстве ожидают соответствующие разъяснения Института общественного здоровья Черногории.

Посольство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногории и использовать прямые перелеты, или с минимально коротким временем для пересадки.

Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить транзитный проезд в Черногорию.

Сербия - открыта для въезда и транзита, однако она находится в "красном списке" Черногории, поэтому украинцу может быть отказано во въезде в Черногорию из Сербии (даже при условии транзита).

"Отдельно еще раз подчеркиваем, что Посольство не выдает никаких писем/подтверждений/нот для въезда и транзита как по территории Черногории, так и по территории других стран. Автомобильные путешествия вы осуществляете на свой риск и под свою ответственность", - подчеркнул консул.



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