Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Рівненщині підтверджено 53 нових випадки COVID-19, хворим від 2 до 84 років

Четвер, 25 червня 2020, 00:50

Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3248 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Через ускладнення викликані COVID-19 64 випадки - летальні. Вже подолали хворобу 1612 жителів області".

Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 420 зразків. 

Що було раніше: Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
коронавірус
Очільник ЛОДА обурений послабленням карантину у Львові
Коронавірус в ЄС: за 2 місяці на 140 тис. більше смертей, ніж в попередні роки
У Зеленського повідомили про результати його тестів на коронавірус
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!