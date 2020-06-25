На Рівненщині підтверджено 53 нових випадки COVID-19, хворим від 2 до 84 років
Четвер, 25 червня 2020, 00:50
Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.
Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook
Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3248 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Через ускладнення викликані COVID-19 64 випадки - летальні. Вже подолали хворобу 1612 жителів області".
Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 420 зразків.
Що було раніше: Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі