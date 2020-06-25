На Рівненщині підтверджено 53 нових випадки COVID-19, хворим від 2 до 84 років

Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3248 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Через ускладнення викликані COVID-19 64 випадки - летальні. Вже подолали хворобу 1612 жителів області".

Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 420 зразків.

Що було раніше: Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

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