На Ровенщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, больным от 2 до 84 лет
Четверг, 25 июня 2020, 00:50
По состоянию на вечер 24 июня на Ровенщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.
Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook
Прямая речь: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3248 случаев заболевания коронавирусной болезни. Из-за осложнения вызваны COVID-19 64 случая - летальные. Уже преодолели болезнь 1612 жителей области ".
Детали: В проверке в лабораториях области находится 420 образцов.
Что было раньше: Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.
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