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На Ровенщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, больным от 2 до 84 лет

Четверг, 25 июня 2020, 00:50

По состоянию на вечер 24 июня на Ровенщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3248 случаев заболевания коронавирусной болезни. Из-за осложнения вызваны COVID-19 64 случая - летальные. Уже преодолели болезнь 1612 жителей области ".

Детали: В проверке в лабораториях области находится 420 образцов.

Что было раньше: Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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