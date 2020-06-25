На Ровенщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, больным от 2 до 84 лет

По состоянию на вечер 24 июня на Ровенщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3248 случаев заболевания коронавирусной болезни. Из-за осложнения вызваны COVID-19 64 случая - летальные. Уже преодолели болезнь 1612 жителей области ".

Детали: В проверке в лабораториях области находится 420 образцов.

Что было раньше: Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

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