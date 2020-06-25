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Трамп і Дуда обговорили присутності американських військ в Польщі

Четвер, 25 червня 2020, 02:07
Фото: АР

Президент США Дональд Трамп та лідер Польщі Анджей Дуда обговорили присутності американських військовослужбовців на території Польщі.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Під час спільної прес-конференції в Білому домі Дуда і Трамп заявили зокрема про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі.

Трамп зазначив, що США "з нетерпінням очікують на підписання угоди про співпрацю у сфері оборони". Глава Білого дому зауважив, що США частково виводитимуть свої війська з Німеччини. Відтак, частина з них має повернутися до США, а інша – переміститися до інших місць в Європі, зокрема і до Польщі.

Дуда підтвердив, що сторони обговорювали можливість "подальшого збільшення присутності американських військ в Польщі". Він підкреслив, що попросив Трампа не виводити американський контингент з Європи. Президент Дуда зауважив, що Польща готова прийняла у себе більше американських військовослужбовців.

Також в рамках зустрічі, лідери підписали декларацію щодо сприяння Вашингтона у розвитку в Польщі атомної енергетики та технології 5G.

Довідка: Президентські вибори в Польщі відбудуться 28 червня, в США 3 листопада.

Теми: СШАПольщаТрампНАТОвибори


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