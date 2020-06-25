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Трамп и Дуда обсудили присутствия американских войск в Польше

Четверг, 25 июня 2020, 02:07
Фото: АР

Президенты США Дональд Трамп и лидер Польши Дуда обсудили присутствия американских военнослужащих на территории Польши.

Источник: Укринформ

Детали: Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Дуда и Трамп заявили частности о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше.

Трамп отметил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны". Глава Белого дома отметил, что США частично выводить свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должен вернуться в США, а другая - переместиться в другие места в Европе, в том числе и в Польшу.

Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше". Он подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент Дуда отметил, что Польша готова приняла в себя больше американских военнослужащих.

Также в рамках встречи, лидеры подписали декларацию по содействию Вашингтона в развитии в Польше атомной энергетики и технологии 5G.

Справка: Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня, в США 3 ноября.

Темы: СШАПольшаТрампНАТОвиборы


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