На Буковині виявили ще 53 випадки захворювання на COVID-19

24 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 53 осіб, всього в області – 4531 випадки зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 24 червня, офіційно підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 526 зразків.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4531 особу. 49 буковинців сьогодні здолали COVID-19".

Що було раніше: Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

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