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На Буковине обнаружили еще 53 случая заболевания COVID-19

Четверг, 25 июня 2020, 04:54

24 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 53 человек, всего в области – 4531 случая заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 24 июня, официально подтверждено еще 53 случая заражения коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 526 образцов.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4531 человека. 49 буковинцев сегодня преодолели COVID-19".

Что было раньше: Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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