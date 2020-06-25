США ввели персональні санкції проти Ірану через поставки бензину для Венесуели

США ввели санкції відносно п'яти капітанів іранських танкерів, які поставили близько 1,5 мільйонів барелів бензину до Венесуели.

Джерело: Мінфін США

Деталі: Капітани кораблів Clavel, Petunia, Fortune, Forest та Faxon внесені в список осіб особливих категорій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, їх активи будуть заблоковані.

Дослівно: "Сьогодні OFAC запровадив обмежувальні заходи проти капітанів п'яти суден, яких використовували Судноплавні лінії Ірану IRISL та національна танкерна компанія Ірану NITC (що перебувають під санкціями США), для доставки іранського бензину нелегітимному режиму Мадуро в Венесуелі".

Як заявив глава американського Мінфіну Стівен Мнучин, "підтримка іранським режимом авторитарного й корумпованого режиму в Венесуелі є неприйнятною". За його словами, адміністрація США "продовжить використовувати свої повноваження для того, щоби завадити цьому".