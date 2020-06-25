Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели персональные санкции против Ирана из-за поставок бензина для Венесуэлы

Четверг, 25 июня 2020, 06:28

США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских танкеров, которые поставили около 1 500 000 баррелей бензина в Венесуэлу.

Источник: Минфин США

Детали: Капитаны кораблей Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon внесены в список лиц особых категорий Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, их активы будут заблокированы.

Дословно: "Сегодня OFAC ввел ограничительные меры против капитанов пяти судов, которых использовали Судоходные линии Ирана IRISL и национальная танкерная компания Ирана NITC (находящихся под санкциями США), для доставки иранского бензина нелегитимном режима Мадуро в Венесуэле".

Как заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, "поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема". По его словам, администрация США "продолжит использовать свои полномочия для того, чтобы помешать этому".

Темы: СШАИрансанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
США
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: