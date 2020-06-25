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США ввели персональные санкции против Ирана из-за поставок бензина для Венесуэлы

Четверг, 25 июня 2020, 06:28

США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских танкеров, которые поставили около 1 500 000 баррелей бензина в Венесуэлу.

Источник: Минфин США

Детали: Капитаны кораблей Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon внесены в список лиц особых категорий Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, их активы будут заблокированы.

Дословно: "Сегодня OFAC ввел ограничительные меры против капитанов пяти судов, которых использовали Судоходные линии Ирана IRISL и национальная танкерная компания Ирана NITC (находящихся под санкциями США), для доставки иранского бензина нелегитимном режима Мадуро в Венесуэле".

Как заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, "поддержка иранским режимом авторитарного и коррумпированного режима в Венесуэле неприемлема". По его словам, администрация США "продолжит использовать свои полномочия для того, чтобы помешать этому".

Темы: СШАИрансанкции


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