Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У президентки Словаччини не виявили коронавірусу

Четвер, 25 червня 2020, 09:35

Тести не підтвердили наявність коронавірусу в офісі президента Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda.

Співробітник, який міг бути зараженим через контакт з інфікованою людиною, отримав негативний результат тесту на коронавірус. Негативний результат тесту отримала і президентка Зузана Чапутова.

Однак прийняті превентивні заходи залишаються в силі, і президентська програма скасовується до отримання результатів повторного тестування найближчими днями, заявив прессекретар президента Мартін Стрижинець.

У середу президентка повинна була зустрітися з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом. Згідно з програмою, вони повинні були обговорити ситуацію у зв'язку з пандемією, європейський план відновлення і загальні пріоритети щодо захисту довкілля.

Однак після повідомлення про ймовірне зараження співробітника Чапутова пішла на самоізоляцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Словаччина
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів
Зеленський почав візит до Братислави
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: