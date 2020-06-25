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У президентки Словаччини не виявили коронавірусу

Четвер, 25 червня 2020, 09:35

Тести не підтвердили наявність коронавірусу в офісі президента Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda.

Співробітник, який міг бути зараженим через контакт з інфікованою людиною, отримав негативний результат тесту на коронавірус. Негативний результат тесту отримала і президентка Зузана Чапутова.

Однак прийняті превентивні заходи залишаються в силі, і президентська програма скасовується до отримання результатів повторного тестування найближчими днями, заявив прессекретар президента Мартін Стрижинець.

У середу президентка повинна була зустрітися з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом. Згідно з програмою, вони повинні були обговорити ситуацію у зв'язку з пандемією, європейський план відновлення і загальні пріоритети щодо захисту довкілля.

Однак після повідомлення про ймовірне зараження співробітника Чапутова пішла на самоізоляцію.

Теми: Словаччинакоронавірус


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