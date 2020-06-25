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У президента Словакии не обнаружили коронавируса

Четверг, 25 июня 2020, 09:35

Тесты не подтвердили наличие коронавируса в офисе президента Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda.

Сотрудник, который мог быть зараженным через контакт с инфицированным человеком, получил отрицательный результат теста на коронавирус. Отрицательный результат теста получила и президент Зузана Чапутова.

Однако принятые превентивные меры остаются в силе, и президентская программа отменяется до получения результатов повторного тестирования в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.

В среду президент должна была встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Согласно программе, они должны были обсудить ситуацию с пандемией, европейский план восстановления и общие приоритеты по защите окружающей среды.

Однако после сообщения о возможном заражении сотрудника Чапутова ушла на самоизоляцию.

Темы: Словакиякоронавирус
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