У президента Словакии не обнаружили коронавируса

Тесты не подтвердили наличие коронавируса в офисе президента Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda.

Сотрудник, который мог быть зараженным через контакт с инфицированным человеком, получил отрицательный результат теста на коронавирус. Отрицательный результат теста получила и президент Зузана Чапутова.

Однако принятые превентивные меры остаются в силе, и президентская программа отменяется до получения результатов повторного тестирования в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.

В среду президент должна была встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Согласно программе, они должны были обсудить ситуацию с пандемией, европейский план восстановления и общие приоритеты по защите окружающей среды.

Однако после сообщения о возможном заражении сотрудника Чапутова ушла на самоизоляцию.