Біля берегів Норвегії сів на мілину російський траулер

Російський траулер з 35 особами на борту сів на мілину неподалік від норвезького міста Тромсе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Російський траулер"Кокшайськ" сів на мілину в четвер вранці.

"Статус траулера зараз такий, що всі знаходяться на борту. У них є безпечна платформа внизу. Коли почнеться приплив, ми почнемо рятувальну операцію" - повідомили в рятувальній службі північної Норвегії.

На місце аварії відправили рятувальний катер і гелкоптер.

Причини аварії наразі невідомі, однак є припущення, що стерновий заснув і направив судно на мілину.

"У судна є невеликий крен. Слідів протікання не спостерігається", - повідомив телекомпанії капітан одного з суден, що знаходяться поблизу, Едмунд Йонсен.

За словами представника поліції Північної Норвегії Руне Нільсена, причини події будуть встановлюватися. "Для цього необхідно переговорити з членами екіпажу", - пояснив Нільсен.