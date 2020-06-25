Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У берегов Норвегии сел на мель российский траулер

Четверг, 25 июня 2020, 11:41

Российский траулер с 35 людьми на борту сел на мель недалеко от норвежского города Тромсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Российский траулер "Кокшайск" сел на мель в четверг утром.

"Статус траулера сейчас такой, что все находятся на борту. У них есть безопасная платформа внизу. Когда начнется прилив, мы начнем спасательную операцию", - сообщили в спасательной службе северной Норвегии.

На место аварии отправили спасательный катер и вертолет.

 

Причины аварии пока неизвестны, однако есть предположение, что рулевой заснул и направил судно на мель.

"У судна есть небольшой крен. Следов протекания не наблюдается", - сообщил телекомпании капитан одного из находящихся поблизости судов Эдмунд Йонсен.

По словам представителя полиции Северной Норвегии Руне Нильсен, причины происшествия будут устанавливаться. "Для этого необходимо переговорить с членами экипажа", - пояснил Нильсен.

Темы: РосcияНорвегиятранспортчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Росcия
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: