МОЗ хоче інтегрувати свою систему eHealth в портал "Дія"

Міністерство охорони здоров'я планує інтегрувати свою електронну систему охорони здоров'я eHealth в портал та мобільний додаток "Дія".

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу 25 червня

Пряма мова: "Багато чого є в планах, зокрема разом з нашими партнерами з Міністерства цифрової трансформації хочемо зробити інтеграцію системи eHealth в портал та додаток "Дія". Ми хочемо підписувати е-декларації онлайн без необхідності візиту до лікаря, щоб лікаря можна було обирати самостійно (на основі рекомендацій чи відгуків).

Цей серйозний крок потребує крім технічних питань, вирішення адміністративних моментів. Ми над цим працюємо. Працюємо також з медичними висновками по системі "е-Малятко", щоб можна було прямо в пологовому будинку онлайн зареєструвати всі документи, щоб молоді батьки опікувалися лише вибором імені дитини".

Деталі: За словами Кучера, електронна система охорони здоров'я дозволить розробляти більш ефективні політики та рішення в системі охорони здоров’я. Зокрема– забезпечити прозоре та чітке фінансування системи охорони здоров’я, зменшити адміністративне навантаження на лікарів, відійти від паперових довідок тощо.

Заступник міністра наголосив, що захист персональних данних українців є найвищим пріоритетом і для цього МОЗ "використовуватиме найкращі світові практики".