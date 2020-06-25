Минздрав хочет интегрировать свою систему eHealth в портал "Дия"

Министерство здравоохранения планирует интегрировать свою электронную систему здравоохранения eHealth в портал и мобильное приложение "Дия".

Источник: замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге 25 июня

Прямая речь: "Многое есть в планах, в частности вместе с нашими партнерами из Министерства цифровой трансформации хотим сделать интеграцию системы eHealth в портал и приложение "Дия". Мы хотим подписывать электронные декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно (на основе рекомендаций или отзывов).

Этот серьезный шаг требует помимо технических вопросов, решение административных моментов. Мы над этим работаем. Работаем также с медицинскими заключениями по системе "е-Малятко", чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы... чтобы молодые родители занимались только выбором имени ребенка".

Детали: По словам Кучера, электронная система здравоохранения позволит разрабатывать более эффективные политики и решения в системе здравоохранения. В частности - обеспечить прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения, уменьшить административную нагрузку на врачей, отойти от бумажных справок и тому подобное.

Заместитель министра также подчеркнул, что защита персональных данных украинцев является высшим приоритетом и для этого Минздрав будет "использовать лучшие мировые практики".