Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Показник активних хворих на COVID-19 значно перевищив допустиму норму – МОЗ

Четвер, 25 червня 2020, 12:11
Показник активних хворих на COVID-19 значно перевищив допустиму норму – МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що показник активних хворих на коронавірус в Україні досяг 50 осіб на 100 тис. населення.

Джерело: брифінг Степанова 25 червня

Пряма мова: "Коли ми визначалися з цим критерієм, ми вже знаходилися в умовах адаптивного карантину. Показник активних хворих в Україні тоді становив близько 37 на 100 тис. населення, на сьогоднішній день він складає біля 50. І це все сталося буквально за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50...

Європейські країни ще визначаються щодо в'їзду громадян третіх країн на територію ЄС. Починаючи з 15 червня прийнято рішення щодо скасування обмежень перетину кордону всередині ЄС, зараз вони визначаються, за якими критеріями вони далі будуть діяти".

Деталі: Степанов нагадав, що вся інформація про в'їзду українців до країн ЄС доступна на сайті Міністерства закордонних справ, і вона буде оновлюватися в залежності від рішення ЄС.

Що було раніше: 23 червня показник захворювання на COVID-19 в Україні перетнув межу у 40 випадків на добу на 100 тисяч населення і Україна потрапила до "червоної зони" за показником захворюваності.

Список "червоних і зелених країн" формує МОЗ. Інформацію від МОЗ Держприкордонслужба отримує кожні три дні.

Зокрема, під час карантину пропуск осіб з-за кордону буде здійснюватися в залежності від того наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні, з якої прибула людина.

Країнами "червоної" зони вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.

При в'їзді в Україну обсервацію не повинні проходити в разі, якщо людина не є громадянином країни, яка відноситься до "червоної зони", або не була там останні два тижні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗохорона здоров'яCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
Усі новини...
Реклама: