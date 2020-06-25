Показник активних хворих на COVID-19 значно перевищив допустиму норму – МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що показник активних хворих на коронавірус в Україні досяг 50 осіб на 100 тис. населення.

Джерело: брифінг Степанова 25 червня

Пряма мова: "Коли ми визначалися з цим критерієм, ми вже знаходилися в умовах адаптивного карантину. Показник активних хворих в Україні тоді становив близько 37 на 100 тис. населення, на сьогоднішній день він складає біля 50. І це все сталося буквально за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50...

Європейські країни ще визначаються щодо в'їзду громадян третіх країн на територію ЄС. Починаючи з 15 червня прийнято рішення щодо скасування обмежень перетину кордону всередині ЄС, зараз вони визначаються, за якими критеріями вони далі будуть діяти".

Деталі: Степанов нагадав, що вся інформація про в'їзду українців до країн ЄС доступна на сайті Міністерства закордонних справ, і вона буде оновлюватися в залежності від рішення ЄС.

Що було раніше: 23 червня показник захворювання на COVID-19 в Україні перетнув межу у 40 випадків на добу на 100 тисяч населення і Україна потрапила до "червоної зони" за показником захворюваності.

Список "червоних і зелених країн" формує МОЗ. Інформацію від МОЗ Держприкордонслужба отримує кожні три дні.

Зокрема, під час карантину пропуск осіб з-за кордону буде здійснюватися в залежності від того наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні, з якої прибула людина.

Країнами "червоної" зони вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.

При в'їзді в Україну обсервацію не повинні проходити в разі, якщо людина не є громадянином країни, яка відноситься до "червоної зони", або не була там останні два тижні.