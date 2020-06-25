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Показатель активных больных COVID-19 значительно превысил допустимую норму – Минздрав

Четверг, 25 июня 2020, 12:11

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель активных больных коронавирус в Украине достиг 50 человек на 100 тыс. населения.

Источник: брифинг Степанова 25 июня

Прямая речь: "Когда мы определялись с этим критерием, мы уже находились в условиях адаптивного карантина. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все произошло буквально за 10 дней. Мы прошли путь от 37 до 50...

Европейские страны еще определяются относительно въезда граждан третьих стран на территорию ЕС. Начиная с 15 июня принято решение об отмене ограничений пересечения границы внутри ЕС, сейчас они определяются, по каким критериям они дальше будут действовать".

Детали: Степанов напомнил, что вся информация о въезде украинцев в страны ЕС доступна на сайте Министерства иностранных дел, и она будет обновляться в зависимости от решения ЕС.

Что было раньше: 23 июня показатель заболевания COVID-19 в Украине пересек границу в 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения и Украина попала в "красную зону" по показателю заболеваемости.

Список "красных и зеленых стран" формирует Минздрав. Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.

В частности, во время карантина пропуск лиц из-за рубежа будет осуществляться в зависимости от того насколько распространенное заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл человек.

Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

При въезде в Украину обсервацию не должны проходить в том случае, если человек не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", либо не был там последние две недели.

Украинская правда
Темы: МинздравздравоохранениеCovid-2019коронавирус


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