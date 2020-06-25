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У Харкові під час гри у футбол помер громадянин Іраку

Четвер, 25 червня 2020, 12:55
У Харкові під час гри у футбол помер громадянин Іраку

У Харкові під час гри у футбол на тренувальному полі стало зле 29-річному громадянину Іраку, внаслідок чого іноземець помер.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "24 червня о 22:33 до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на тренувальному футбольному полі, розташованому на вулиці Плеханівській, помер 29-річний чоловік".

Деталі: Правоохоронці, що виїхали на місце події, встановили, що під час гри у футбол 29-річному громадянину Іраку стало зле. Медики, які оперативно прибули на виклик, врятувати чоловіка не змогли.

Тіло померлого направили до моргу.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (природна смерть) ККУ та призначила експертизу.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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