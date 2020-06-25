В Харькове во время игры в футбол умер гражданин Ирака
Четверг, 25 июня 2020, 12:55
В Харькове во время игры в футбол на тренировочном поле стало плохо 29-летнему гражданину Ирака, в результате чего иностранец умер.
Источник: пресс-служба полиции Харьковской области
Дословно: "24 июня в 22:33 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на тренировочном футбольном поле, расположенном на улице Плехановской, умер 29-летний мужчина".
Детали: Правоохранители, выехавшие на место происшествия, установили, что во время игры в футбол 29-летнему гражданину Ирака стало плохо. Медики, оперативно прибывшие на вызов, спасти мужчину не смогли.
Тело умершего направили в морг.
Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (естественная смерть) УК и назначила экспертизу.
Украинская правда