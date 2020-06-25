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Небезпечні відходи вивозили на звалища замість утилізації

Четвер, 25 червня 2020, 13:45

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, учасники схеми з використанням підконтрольних підприємств з 2017 року здійснювали фіктивну фінансово-господарську діяльність з утилізації небезпечних відходів за державні кошти, не маючи відповідних потужностей, персоналу, транспорту та інших умов.

Небезпечні відходи у великих кількостях утилізувалися в незаконний спосіб шляхом скидання без переробки, що завдало непоправної шкоди навколишньому природному середовищу України.

Крім того, ряд підприємств здійснювали видалення небезпечних медвідходів лікувальних установ, у тому числі, пов’язаних із СОVID-19.

За версією слідства, організатори оборудки спільно з посадовцями державних та комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонних сум користувались послугами "конвертаційного центру".

Щорічний обсяг проведених операцій з утилізації становив понад 200 мільйонів гривень. Виведені у тінь гроші спільники розподіляли між собою.  

У Києві та Одесі правоохоронці провели обшуки в офісних і виробничих приміщеннях, помешканнях фігурантів та представників "конвертцентру".

Вилучено документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, печатки, кліше директорів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти. Також підтверджено зв'язок ділків із замовниками "конвертаційних" послуг та їх "фіктивними" товариствами, задіяними у протиправних фінансових оборудках.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків та встановлення збитків державі і навколишньому природному середовищу.

Теми: СБУОфіс генпрокурора


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