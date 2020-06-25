Опасные отходы вывозили на свалки вместо утилизации

Правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств через фиктивные услуги по утилизации опасных отходов.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, участники схемы с использованием подконтрольных предприятий с 2017 года осуществляли фиктивную финансово-хозяйственную деятельность по утилизации опасных отходов за государственные средства, не имея соответствующих мощностей, персонала, транспорта и других условий.

Опасные отходы в больших количествах утилизировались незаконным способом путем сброса без переработки, что нанесло непоправимый ущерб окружающей среде Украины.

Кроме того, ряд предприятий осуществляли удаление опасных медотходов лечебных учреждений, в том числе, связанных с СОVID-19.

По версии следствия, организаторы сделки совместно с должностными лицами государственных и коммунальных предприятий для обналичивания миллионых сумм пользовались услугами "конвертационного центра".

Ежегодный объем проведенных операций по утилизации составил более 200 миллионов гривен. Выведенные в тень деньги сообщники распределяли между собой.

В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски в офисных и производственных помещениях, помещениях фигурантов и представителей "конвертационного".

Изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности привлеченных предприятий, печати, клише директоров, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства. Также подтверждена связь дельцов с заказчиками "конвертационных" услуг и их "фиктивными" обществами, задействованными в противоправных финансовых сделках.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов и нанесения ущерба государству и окружающей среде.