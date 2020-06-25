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Потоп на Західній Україні: проїхати дорогами держзначення можна без обмежень

Четвер, 25 червня 2020, 13:48
Потоп на Західній Україні: проїхати дорогами держзначення можна без обмежень

Станом на 25 червня проїзд дорогами державного значення Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей здійснюється без обмежень.

Джерело: пресслужба "Укравтодору"

Деталі: Відзначається, що внаслідок інтенсивних опадів та підйому рівнів води у річках Карпатського регіону протягом 22-23 червня було зруйновано ділянки доріг та штучні споруди на них та обмежено рух автотранспорту.

Загальна орієнтовна вартість збитків, нанесених дорожньому господарству становить 234,4 млн грн.

Стан автомобільних доріг та умов проїзду ними станом на 25 червня:

  • У Чернівецькій області зруйновано та пошкоджено 5 автомобільних доріг держзначення та штучні споруди орієнтовною вартістю 40,68 млн грн.
 
  • В Івано-Франківській області зазнали пошкоджень та руйнувань 5 автомобільних доріг державного значення та штучні споруди на них орієнтовною вартістю 104,0 млн грн.
 
  • У Закарпатській області зазнали пошкоджень та руйнування 4 автомобільні дороги держзначення та штучні споруди на них орієнтовною вартістю 23,988 млн грн.
 
  • У Львівській області внаслідок підтоплення дороги обмежено рух автотранспорту на Т-14-19 Миколаїв - Жидачів – Калуш (км 43+700). Орієнтовна вартість збитків становить 65,7 млн грн (з урахуванням потреби завершення робіт по влаштуванню підпірної стінки із габіонів на М-06 Київ – Чоп км 625+600 - км 625+700.
  • У Тернопільській області відбулося нанесення намулу на 65 км доріг державного значення та замулено 4 моста , 186 м.п. труб.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодадорогивода
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