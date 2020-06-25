Потоп в Западной Украине: проехать дорогами госзначения можно без ограничений

По состоянию на 25 июня проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений.

Источник: пресс-служба "Укравтодора"

Дословно:"В результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня было разрушено участки дорог и искусственные сооружения на них и ограничено движение автотранспорта".

Детали: Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн.

Состояние автомобильных дорог и условий проезда по ним по состоянию на 25 июня:

В Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог госзначения и искусственные сооружения ориентировочной стоимостью 40,68 млн грн.

В Ивано-Франковской области были повреждены и разрушены 5 автомобильных дорог госзначения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью 104,0 млн грн.