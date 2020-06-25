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Потоп в Западной Украине: проехать дорогами госзначения можно без ограничений

Четверг, 25 июня 2020, 13:48
Потоп в Западной Украине: проехать дорогами госзначения можно без ограничений

По состоянию на 25 июня проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений.

Источник: пресс-служба "Укравтодора"

Дословно:"В результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня было разрушено участки дорог и искусственные сооружения на них и ограничено движение автотранспорта".

Детали: Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн.

Состояние автомобильных дорог и условий проезда по ним по состоянию на 25 июня:

  • В Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог госзначения и искусственные сооружения ориентировочной стоимостью 40,68 млн грн.
 
  • В Ивано-Франковской области были повреждены и разрушены 5 автомобильных дорог госзначения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью 104,0 млн грн.
 
  • В Закарпатской области были повреждены и разрушены 4 автомобильные дороги госзначения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью 23,988 млн грн.
     
  • Во Львовской области в результате подтопления дороги ограничено движение автотранспорта на Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43 700). Ориентировочная стоимость убытков составляет 65,7 млн грн (с учетом потребности завершения работ по устройству подпорной стенки с габионов на М-06 Киев - Чоп км 625+600 - км 625+700.
  • В Тернопольской области произошло нанесения ила на 65 км дорог государственного значения и заилено 4 моста, 186 м.п. труб.

Украинская правда

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Темы: погодадорогивода
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