Потоп в Западной Украине: проехать дорогами госзначения можно без ограничений
Четверг, 25 июня 2020, 13:48
По состоянию на 25 июня проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений.
Источник: пресс-служба "Укравтодора"
Дословно:"В результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня было разрушено участки дорог и искусственные сооружения на них и ограничено движение автотранспорта".
Детали: Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн.
Состояние автомобильных дорог и условий проезда по ним по состоянию на 25 июня:
- В Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог госзначения и искусственные сооружения ориентировочной стоимостью 40,68 млн грн.
- В Ивано-Франковской области были повреждены и разрушены 5 автомобильных дорог госзначения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью 104,0 млн грн.
- В Закарпатской области были повреждены и разрушены 4 автомобильные дороги госзначения и искусственные сооружения на них ориентировочной стоимостью 23,988 млн грн.
- Во Львовской области в результате подтопления дороги ограничено движение автотранспорта на Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43 700). Ориентировочная стоимость убытков составляет 65,7 млн грн (с учетом потребности завершения работ по устройству подпорной стенки с габионов на М-06 Киев - Чоп км 625+600 - км 625+700.
- В Тернопольской области произошло нанесения ила на 65 км дорог государственного значения и заилено 4 моста, 186 м.п. труб.
Украинская правда