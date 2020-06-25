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Україна приєдналася до євросистеми онлайн моніторингу якості повітря

Четвер, 25 червня 2020, 14:00
Фото forumdaily.com

Україна приєдналася до Європейської системи онлайн висвітлення даних про якість атмосферного повітря.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Дослівно: "Розпочався автоматизований процес передачі даних про якість атмосферного повітря з серверів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в систему індексу якості повітря Європейського екологічного агентства".

Деталі: Наразі дані передаються з 7 автоматизованих постів Донецької обласної державної адміністрації, бо ці пости відповідають вимогам директиви ЄС про якість атмосферного повітря. 

Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відзначається, що було проведено навчання українських експертів в області моніторингу повітря, надано програмне забезпечення RAVEN для організації зберігання, валідації, верифікації та передачі даних про якість атмосферного повітря. 

 
Скриншот з сайту 

Найближчим часом планують підключити до системи Київську та Дніпропетровську області.

Для розрахунку індексу якості повітря використовуються дані концентрацій озону, діоксиду сірки, діоксиду азоту, зважених часток пилу діаметром менше 10 та 2,5 мкм, що передаються кожну годину.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, українська система моніторингу якості повітря не оновлювалась десятками років і наразі не може надавати актуальну в часі інформацію про стан повітря.

Він додав, що у наступні кілька років міністерство планує встановити мережі пунктів моніторингу відповідно до європейських критеріїв.  

Повідомляється, що наразі Україна стала другою країною Східного партнерства після Грузії, яка змогла забезпечити всі технічні вимоги для організації процесу передачі даних.

Міністерство очікує, що інші області поступово будуть приєднуватися до цього процесу.

Українська правда
Теми: екологія


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