Украина присоединилась к евросистеме онлайн мониторинга качества воздуха

Украина присоединилась к Европейской системе онлайн освещения данных о качестве атмосферного воздуха.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Дословно: "Начался автоматизированный процесс передачи данных о качестве атмосферного воздуха с серверов Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в систему индекса качества воздуха Европейского экологического агентства".

Детали: Сейчас данные передаются с 7 автоматизированных постов Донецкой областной государственной администрации, потому что эти посты соответствуют требованиям директивы ЕС о качестве атмосферного воздуха.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза. Отмечается, что было проведено обучение украинских экспертов в области мониторинга воздуха, предоставлено программное обеспечение RAVEN для организации хранения, валидации, верификации и передачи данных о качестве атмосферного воздуха.

Скриншот с сайта

В ближайшее время планируют подключить к системе Киевскую и Днепропетровскую области.

Для расчета индекса качества воздуха используются данные концентраций озона, диоксида серы, диоксида азота, взвешенных частиц пыли диаметром менее 10 и 2,5 мкм, которые передаются каждый час.

По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, украинская система мониторинга качества воздуха не обновлялась десятками лет и пока не может предоставлять актуальную во времени информацию о состоянии воздуха.

Он добавил, что в последующие несколько лет министерство планирует установить сети пунктов мониторинга в соответствии с европейскими критериями.

Сообщается, что сейчас Украина стала второй страной Восточного партнерства после Грузии, которая смогла обеспечить все технические требования для организации процесса передачи данных.

Министерство ожидает, что другие области постепенно будут присоединяться к этому процессу.