Уряд погодив відставку голови Кіровоградської ОДА
Четвер, 25 червня 2020, 14:28
Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 червня
Пряма мова: "По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації".
Деталі: Шмигаль зачитав пакет кадрових рішень, які урядовці проголосували. Про причини відставки не повідомлялося.
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський призначив екс-заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року.
Валентина Романенко, УП