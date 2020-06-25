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Уряд погодив відставку голови Кіровоградської ОДА

Четвер, 25 червня 2020, 14:28
пресслужба Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 червня

Пряма мова: "По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації".

Деталі: Шмигаль зачитав пакет кадрових рішень, які урядовці проголосували. Про причини відставки не повідомлялося.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський призначив екс-заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: Кіровоградська областьКабінет міністрів


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