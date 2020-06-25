Кабмин согласовал отставку главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров согласовал отставку Андрея Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 июня

Прямая речь: "По областях. Согласование освобождения Андрея Балоня от должности главы Кировоградской областной госадминистрации".

Детали: Шмыгаль зачитал пакет кадровых решений, которые чиновники и проголосовали. О причинах отставки не сообщалось.

Напомним: Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.