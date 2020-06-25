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У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені

Четвер, 25 червня 2020, 15:09

У Варшаві в результаті падіння автобуса з мосту загинули щонайменше дві людини, двоє десятків постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ.

Двосекційний автобус маршруту 186 впав з мосту Грота-Ровецького. В транспортному засобі їхали близько 30 осіб, повідомляють пожежники.

В результаті аварії автобус розламався навпіл. Його перша частина - разом з пасажирами - впала з висоти близько п'яти метрів.

На місце прямують надзвичайні служби. Вже прибула швидка допомога і вертоліт.

Канал TVN24 з посиланням на інформацію мерії повідомляє про одного загиблого. Інші ЗМІ наводять дані про щонайменше дві жертви. Також повідомляється про щонайменше 20 постраждалих. Попередньо мова йде про кількох людей у важкому стані.

 

Причини аварії поки невідомі.

 

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Теми: ПольщаДТПаварія
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