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В Україну повертається спека, антициклон прожене дощі, але не скрізь

Четвер, 25 червня 2020, 15:52
Наталія Негрей

Найближчої доби в Україні прогнозують суху сонячну погоду.

Джерело: синоптик Наталка Діденко

Пряма мова: "Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода.

Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях".

Деталі: Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на заході буде рохи свіжіше, +24+28 градусів.

У Києві в п'ятницю переважно без опадів, +28+30 градусів.

За словами Діденко, найближчий дощ очікується на День Конституції.

Водночас повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.

Українська правда
Теми: погода


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