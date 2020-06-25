В Україну повертається спека, антициклон прожене дощі, але не скрізь
Четвер, 25 червня 2020, 15:52
Найближчої доби в Україні прогнозують суху сонячну погоду.
Джерело: синоптик Наталка Діденко
Пряма мова: "Завтра антициклон на ім‘я Utz порозкидає на всі боки дощі, як вправний боєць сумо супротивника, і в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода.
Локально поллє на північному сході, а також дощі з грозами знову пройдуть у прикарпатських областях".
Деталі: Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на заході буде рохи свіжіше, +24+28 градусів.
У Києві в п'ятницю переважно без опадів, +28+30 градусів.
За словами Діденко, найближчий дощ очікується на День Конституції.
Водночас повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на заході України поки що не видно.
Українська правда