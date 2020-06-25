В Украину возвращается жара, антициклон прогонит дожди, но не везде
Четверг, 25 июня 2020, 15:52
В ближайшие сутки в Украине прогнозируют сухую солнечную погоду.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Завтра антициклон по имени Utz раскидает по сторонам дожди, как искусный боец сумо противника, и в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода.
Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут на Прикарпатье".
Детали: Температура воздуха поднимется до +26 +32 градусов, на западе будет рохи свежее, +24 +28 градусов.
В Киеве в пятницу без осадков, +28 +30 градусов.
По словам Диденко, ближайший дождь ожидается на День Конституции.
В то же время полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе Украины пока не видно.
Украинская правда