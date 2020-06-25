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В Украину возвращается жара, антициклон прогонит дожди, но не везде

Четверг, 25 июня 2020, 15:52
В Украину возвращается жара, антициклон прогонит дожди, но не везде
Наталья Негрей

В ближайшие сутки в Украине прогнозируют сухую солнечную погоду.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Завтра антициклон по имени Utz раскидает по сторонам дожди, как искусный боец ​​сумо противника, и в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут на Прикарпатье".

Детали: Температура воздуха поднимется до +26 +32 градусов, на западе будет рохи свежее, +24 +28 градусов.

В Киеве в пятницу без осадков, +28 +30 градусов.

По словам Диденко, ближайший дождь ожидается на День Конституции.

В то же время полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе Украины пока не видно.

Украинская правда
Темы: погода
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