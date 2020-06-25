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Суд ЄС відхилив апеляцію російського банку ВТБ щодо санкцій

Четвер, 25 червня 2020, 15:55

Суд ЄС в четвер залишив у силі санкції проти другого за величиною російського банку ВТБ, відхиливши його апеляцію на обмежувальні заходи, запроваджені у 2014 році через агресію РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

ВТБ навів три підстави для апеляції, однак Суд ЄС відхилив їх.

"На цій основі суд відмовляє у розгляді скарги; доручає ПАТ Банк ВТБ нести власні витрати і оплачувати витрати, понесені Радою Європейського Союзу; наказує Європейській комісії нести свої власні витрати" - йдеться у рішенні суду.

ЄС запровадив санкції проти Росії у відповідь на втручання російських військових в Україну в 2014 році. Російські банки та компанії звернулись із судовим позовом проти ЄС ще в 2014 році.

Санкції ЄС встановили обмеження на певні фінансові операції та експорт деяких важливих товарів і технологій, обмежили доступ кількох російських суб'єктів до ринку капіталу та заборонили надання послуг, необхідних для певних видів діяльності, пов'язаних з нафтою.

У вересні 2018 року Суд ЄС  залишив у силі санкції, запроваджені Радою ЄС проти низки російських банків та нафтогазових компаній у зв’язку з агресією Росії проти України. ВТБ оскаржив це рішення у березні 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіясудЄС
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