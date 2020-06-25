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Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по санкциям

Четверг, 25 июня 2020, 15:55

Суд ЕС в четверг оставил в силе санкции против второго по величине российского банка ВТБ, отклонив его апелляцию на ограничительные меры, введенные в 2014 году из-за агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

ВТБ привел три основания для апелляции, однако Суд ЕС отклонил их.

"На этой основе суд отказывает в рассмотрении жалобы; поручает ПАО Банк ВТБ нести собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные Советом Европейского Союза; приказывает Европейской комиссии нести свои собственные расходы", - говорится в решении суда.

ЕС ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украину в 2014 году. Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году.

Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ ряда российских субъектов к рынку капитала и запретили оказание услуг, необходимых для определенных видов деятельности, связанных с нефтью.

В сентябре 2018 года Суд ЕС оставил в силе санкции, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний в связи с агрессией России против Украины. ВТБ обжаловал это решение в марте 2019 года.

Темы: РосcиясудЕС
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