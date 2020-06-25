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Не пустити Шкарлета: депутати хочуть заборонити "плагіаторам" займати посади в уряді

Четвер, 25 червня 2020, 16:43
Не пустити Шкарлета: депутати хочуть заборонити плагіаторам займати посади в уряді

Заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун, реагуючи на призначення в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, зареєструвала у Раді законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Пряма мова Совсун: "Існує ціла низка причин, чому Верховна Рада вирішила не призначати пана Шкарлета міністром освіти і науки. Але, як бачимо, волі парламенту виявилося недостатньо — уряд пішов напролом і всупереч усім прийняв те рішення, яке й планував.

Два дні тому я як народна депутатка звернулася до Національного агентства із забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) з проханням дати оцінку щодо можливого плагіату в роботах пана Шкарлета.

А сьогодні зранку я відправила на реєстрацію проект закону, яким ми пропонуємо заборонити займати посади ректорів, членів уряду особам, у роботах яких виявили плагіат".

Деталі: За її словами, чимало депутатів виявили бажання підписати цей законопроект. І Совсун буде наполягати на винесенні цього проекту до зали парламенту.

Нагадаємо: Незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання 25 червня призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Цей ректор відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн.

У фракції "Голос" вважають, що призначення Шкарлета свідчить не лише про кадровий голод у команді президента - це також "ознака відсутності стандартів якості для осіб, які керують країною".

Українська правда

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Теми: МіносвітиосвітаКабінет міністрівГолосВерховна Рада
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