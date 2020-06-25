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Не пустить Шкарлета: депутаты хотят запретить "плагиаторам" занимать должности в Кабмине

Четверг, 25 июня 2020, 16:43
Не пустить Шкарлета: депутаты хотят запретить плагиаторам занимать должности в Кабмине

Заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, реагируя на назначение и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

Источник: пресс-служба "Голоса"

Прямая речь Совсун: "Существует целый ряд причин, почему Верховная Рада решила не назначать господина Шкарлета министром образования и науки. Но, как видим, воли парламента оказалось недостаточно - правительство пошло напролом и вопреки всем приняло то решение, которое и планировало.

Два дня назад я как народный депутат обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования (НАОКВО) с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах господина Шкарлета.

А сегодня утром я отправила на регистрацию проект закона, которым мы предлагаем запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат".

Детали: По ее словам, многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И Совсун будет настаивать на вынесении этого проекта в зал парламента.

Напомним: Несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательного сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседание 25 июня назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Этот ректор известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошный авто стоимостью более 1,6 млн грн.

Во фракции "Голос" считают, что назначение Шкарлета свидетельствует не только о кадровом голоде в команде президента - это также "признак отсутствия стандартов качества для лиц, управляющих страной".

Украинская правда

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Темы: МинобразованияобразованиеКабинет министровГолосВерховная Рада
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