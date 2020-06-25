Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Не пустить Шкарлета: депутаты хотят запретить "плагиаторам" занимать должности в Кабмине

Четверг, 25 июня 2020, 16:43

Заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, реагируя на назначение и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

Источник: пресс-служба "Голоса"

Прямая речь Совсун: "Существует целый ряд причин, почему Верховная Рада решила не назначать господина Шкарлета министром образования и науки. Но, как видим, воли парламента оказалось недостаточно - правительство пошло напролом и вопреки всем приняло то решение, которое и планировало.

Два дня назад я как народный депутат обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования (НАОКВО) с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах господина Шкарлета.

А сегодня утром я отправила на регистрацию проект закона, которым мы предлагаем запретить занимать должности ректоров, членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат".

Детали: По ее словам, многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И Совсун будет настаивать на вынесении этого проекта в зал парламента.

Напомним: Несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательного сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседание 25 июня назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Этот ректор известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошный авто стоимостью более 1,6 млн грн.

Во фракции "Голос" считают, что назначение Шкарлета свидетельствует не только о кадровом голоде в команде президента - это также "признак отсутствия стандартов качества для лиц, управляющих страной".

Украинская правда
Темы: МинобразованияобразованиеКабинет министровГолосВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон

Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

видеоУкраинские бойцы уничтожили на Донбассе станцию наземной разведки врага

Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим

Плагиатор и любитель дорогих машин за госсчет Шкарлет стал и.о. министра образования и науки

Штрафуют больше, но транспорт – проблема: Зеленскому объяснили ситуацию с COVID

Все новости...
Минобразования
Плагиатор и любитель дорогих машин за госсчет Шкарлет стал и.о. министра образования и науки
Обыски в Одесском горсовете: закупили на 13 млн бесплатных учебников
Зеленский хочет отменить ВНО для выпускников из ОРДЛО
Последние новости
19:51
Из-за возможных паводков в Одесской области перекрывают трассу Одесса-Рени
19:28
Энергокомитет Рады поддержал законопроект об изменениях в "зеленом тарифе"
19:22
Украина обратилась в ЕС и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений
19:17
KSE считает, что реальное количество больных COVID-19 в Украине больше в разы
19:09
"4 месяца безрезультатных переговоров с Минздравом": производители средств защиты хотят встречи с премьером
19:09
Порошенко о деле Шеремета: Зеленский может требовать расследования, но не "назначать виновных"
18:57
Украинский позиции дважды обстреляли на Донбассе
18:39
обновленоСуд избрал меру пресечения Омеляну
18:26
МВФ назвал два фактора из-за которых экономика Украины падает больше, чем у других стран
18:21
СК РФ обвинил украинского журналиста в "призывах к терроризму"
Все новости...