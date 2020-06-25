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Українські бійці знищили на Донбасі станцію наземної розвідки ворога

Четвер, 25 червня 2020, 16:58
Українські бійці знищили на Донбасі станцію наземної розвідки ворога

Українські військові 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили на Донбасі переносну станцію наземної розвідки ворога ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва.

Джерело: Facebook-сторінка 24 ОМБр імені короля Данила

Деталі: Зазначається, що в смузі відповідальності бригади противник тривалий час використовував новітню ПСНР-8 "Кредо-М1" виробництва РФ. Вона дозволяла ворогу не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів та підрозділів, а й вести точне коригування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли українських позицій.

Неодноразово спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксувала цю переносну станцію наземної розвідки на тимчасово окупованих російськими найманцями територіях та в своїх звітах засуджувала факти постачання Росією сучасної зброї на Донбас.

Дослівно: "Завдяки мужності особового складу та їх вмілим і злагодженим діям, воїнам вдалось виявити місце розташування корегувальників та нанести точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТКР та знищити її. Результат виконання бойового завдання бійці зафіксували на відео".

Українська правда

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Теми: війнаДонбас
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