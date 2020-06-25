Украинские бойцы уничтожили на Донбассе станцию наземной разведки врага

Украинские военные 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила уничтожили на Донбассе переносную станцию ​​наземной разведки врага ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Источник: Facebook-страница 24 ОМБр имени короля Данила

Детали: Отмечается, что в полосе ответственности бригады противник длительное время использовал новейшую ПСНР-8 "Кредо-М1" производства РФ.

Она позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы украинских позиций.

Неоднократно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала эту переносную станцию ​​наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс.

Дословно: "Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР и уничтожить ее. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео".