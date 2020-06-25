Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинские бойцы уничтожили на Донбассе станцию наземной разведки врага

Четверг, 25 июня 2020, 16:58

Украинские военные 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила уничтожили на Донбассе переносную станцию ​​наземной разведки врага ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Источник: Facebook-страница 24 ОМБр имени короля Данила

Детали: Отмечается, что в полосе ответственности бригады противник длительное время использовал новейшую ПСНР-8 "Кредо-М1" производства РФ.

Она позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы украинских позиций.

Неоднократно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала эту переносную станцию ​​наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставок Россией современного оружия на Донбасс.

Дословно: "Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР и уничтожить ее. Результат выполнения боевой задачи бойцы зафиксировали на видео".

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон

Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

видеоУкраинские бойцы уничтожили на Донбассе станцию наземной разведки врага

Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим

Плагиатор и любитель дорогих машин за госсчет Шкарлет стал и.о. министра образования и науки

Штрафуют больше, но транспорт – проблема: Зеленскому объяснили ситуацию с COVID

Все новости...
война
Украинские военные уничтожили трех и ранили двух наемников России —  разведка
Парады в оккупированных Крыму и ОРДЛО: МИД отреагировал нотой протеста
Президента Косово обвинили в военных преступлениях
Последние новости
19:51
Из-за возможных паводков в Одесской области перекрывают трассу Одесса-Рени
19:28
Энергокомитет Рады поддержал законопроект об изменениях в "зеленом тарифе"
19:22
Украина обратилась в ЕС и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений
19:17
KSE считает, что реальное количество больных COVID-19 в Украине больше в разы
19:09
"4 месяца безрезультатных переговоров с Минздравом": производители средств защиты хотят встречи с премьером
19:09
Порошенко о деле Шеремета: Зеленский может требовать расследования, но не "назначать виновных"
18:57
Украинский позиции дважды обстреляли на Донбассе
18:39
обновленоСуд избрал меру пресечения Омеляну
18:26
МВФ назвал два фактора из-за которых экономика Украины падает больше, чем у других стран
18:21
СК РФ обвинил украинского журналиста в "призывах к терроризму"
Все новости...