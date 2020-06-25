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ЦВК зареєструвала нового нардепа від "Батьківщини"

Четвер, 25 червня 2020, 17:01
ЦВК зареєструвала нового нардепа від Батьківщини

Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка від "Батьківщини" замість Ольги Бєлькової.

Джерело: Пресслужба ЦВК

Деталі: Комісія визнала обраним та зареєструвала Євтушка нардепом на виборах 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Євтушок - 1973 року народження, проживає в місті Сарни Рівненської області. Був включений до виборчого списку "Батьківщини" під №25".

Євтушок був народним депутатом у попередньому скликанні Ради. Тоді він пройшов по 156 мажоритарному кругу.

Передісторія:

18 червня у Верховній Раді проголосували за складання повноважень народного депутата "Батьківщини" Ольги Бєлькової.  

Пізніше Бєлькова стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами "Оператора ГТС України".

Українська правда

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Теми: ЦВКБатьківщинаВерховна Рада
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