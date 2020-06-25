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ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Батькивщины"

Четверг, 25 июня 2020, 17:01

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка от "Батькивщины" вместо Ольги Бельковой.

Источник: Пресс-служба ЦИК

Детали: Комиссия признала избранным и зарегистрировала Евтушка нардепом на выборах 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Евтушок - 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Ровенской области. Был включен в избирательный список "Батькивщины" под №25.

Евтушок был народным депутатом в предыдущем созыве Рады. Тогда он прошел по 156 мажоритарному кругу.

Предыстория:

  • 18 июня в Верховной Раде проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой.
  • Позже Белькова стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами "Оператора ГТС Украины".

Украинская правда
Темы: ЦИКБатькивщинаВерховная Рада


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