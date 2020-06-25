ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Батькивщины"
Четверг, 25 июня 2020, 17:01
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка от "Батькивщины" вместо Ольги Бельковой.
Источник: Пресс-служба ЦИК
Детали: Комиссия признала избранным и зарегистрировала Евтушка нардепом на выборах 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Евтушок - 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Ровенской области. Был включен в избирательный список "Батькивщины" под №25.
Евтушок был народным депутатом в предыдущем созыве Рады. Тогда он прошел по 156 мажоритарному кругу.
Предыстория:
- 18 июня в Верховной Раде проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой.
- Позже Белькова стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами "Оператора ГТС Украины".
Украинская правда