ЦИК зарегистрировал нового нардепа от "Батькивщины"

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка от "Батькивщины" вместо Ольги Бельковой.

Источник: Пресс-служба ЦИК

Детали: Комиссия признала избранным и зарегистрировала Евтушка нардепом на выборах 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Евтушок - 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Ровенской области. Был включен в избирательный список "Батькивщины" под №25.

Евтушок был народным депутатом в предыдущем созыве Рады. Тогда он прошел по 156 мажоритарному кругу.

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