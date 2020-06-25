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Іноземців пускатимуть до України без обсервації за умови негативного тесту

Четвер, 25 червня 2020, 17:21
Іноземців пускатимуть до України без обсервації за умови негативного тесту

Кабінет міністрів України звільнив приїжджих з-за кордону від обсервації й самоізоляції за умови наявності в них негативного результату ПЛР-тесту на коронавірусне захворювання COVID-19.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Рішення уряду передбачає можливість припинити режим самоізоляції або обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон, якщо вони отримали негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Тест мають провести вже після перетину кордону.

Таким же чином прем’єр звільнив від самоізоляції вступників до вищих навчальних закладів з окупованих Криму та Донбасу.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 25 червня.

Нагадаємо: Станом на ранок 25 червня в Україні підтвердили понад 40 тисяч заражень, з яких померло 1067 людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірусепідемія
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