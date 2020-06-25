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Иностранцев будут пускать в Украину без обсервации при наличии негативного теста

Четверг, 25 июня 2020, 17:21

Кабинет министров Украины освободил приезжих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста на заболевание COVID-19.

Источник: Правительственный портал

Детали: Решение правительства предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Тест должны провести уже после пересечения границы.

Таким же образом премьер освободил от самоизоляции поступающих в высшие учебные заведения из оккупированных Крыма и Донбасса.

Такое решение правительство приняло на заседании 25 июня.

Напомним: По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирусэпидемия


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