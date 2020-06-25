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СК РФ звинуватив українського журналіста в "закликах до тероризму"

Четвер, 25 червня 2020, 18:21

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації заочно пред'явило звинувачення українському журналісту кримському татарину Айдеру Муждабаєву.

Джерело: СК РФ, Муждабаєв у Facebook і в коментарі УП

Дослівно СК РФ: "Слідством встановлено, що на території України Муждабаєв розмістив на своїй персональній сторінці в соціальній мережі "Facebook" два текстових матеріали, які містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили щодо громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для їх подальшого обміну на засудженого в Росії за терористичні злочини Олега Сенцова".

Деталі: Росіяни інкримінують йому "вчинення з використанням мережі "Інтернет" публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ)".

Відзначається, що наразі РФ оголосила Муждабаєва в міжнародний розшук та підготувала матеріали для його заочного арешту. Розслідування у кримінальній справі триває.

СК РФ називає Муждабаєва громадянином Росії. Сам журналіст в коментарі "Українській правді" сказав, що давно відмовився від громадянства РФ, але ніякої відповіді з того боку не отримав. Росія часто використовує наявність громадянства РФ або як у випадку з кримчанином Олегом Сенцовим - примусове громадянство - для переслідування неугодних державі-агресору громадян.

У себе на сторінці Facebook Муждабаєв зазначив, що повідомлення СК РФ - найкращий подарунок до Дня кримськотатарського прапора, який святкується 26 червня.

Пряма мова: "Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо русского рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, доки я живий, доки чобіт російського окупанта не піде геть з українського Криму та Донбасу. Слава Україні, слава кримським татарам, смерть ворогам!".

Довідково: Айдер Муждабаєв - український кримськотатарський журналіст, медіаменеджер, відеоблогер, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR. Постійно проживає в Україні з 2015 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: Росія


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