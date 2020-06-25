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СК РФ обвинил украинского журналиста в "призывах к терроризму"

Четверг, 25 июня 2020, 18:21
СК РФ обвинил украинского журналиста в призывах к терроризму

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявило обвинение украинскому журналисту крымскому татарину Айдеру Муждабаеву.

Источник: СК РФ, Муждабаев в Facebook и в комментарии УП

Дословно СК РФ: "Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

Детали: Россияне инкриминируют ему "совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)".

Отмечается, что в настоящее время РФ объявила Муждабаева в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

СК РФ называет Муждабаева гражданином России. Сам журналист в комментарии "Украинской правде" сказал, что давно отказался от гражданства РФ, но никакого ответа с той стороны не получил. Россия часто использует наличие гражданства РФ или как в случае с крымчанином Олегом Сенцовым – принудительное гражданство для преследования не угодных государству-агрессору граждан.

У себя на странице Facebook Муждабаев отметил, что сообщение СК РФ - это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуется 26 июня.

Прямая речь: "Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!".

Справка: Айдер Муждабаев - украинский крымскотатарский журналист, медиаменеджер, видеоблоггер, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR. Постоянно проживает в Украине с 2015 года.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Росcия
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