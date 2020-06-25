KSE вважає, що реальна кількість хворих на COVID-19 в Україні більша в рази

Київська школа економіки 25 червня презентувала оновлені дані епідеміологічної моделі поширення COVID-19. За даними моделі, загальна кількість випадків нині складає близько 150 000 осіб проти 40 000 офіційно підтверджених.

Джерело: KSE

Деталі: Поширення захворюваності на COVID-19 в Україні демонструє помірну сезонність.

У Школі зазначають, що динаміка відповідає жовтому сценарію, за яким можна прогнозувати близько 4 000 померлих до кінця 2020 року. За такого сценарію, адаптивний карантин триватиме весь рік.

Зелений сценарій, за яким прогнозувалося 1 000 смертей до кінця року, не спостерігається - кількість смертей вже перевищила тисячу.

Чорний сценарій, що відповідає 7 000 померлим станом на кінець 2020, залишається імовірним.

Можливим залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію, можливе повне зняття карантину з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту – масочний режим, миття та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання.

На думку аналітиків, погіршення ситуації в Одеській області зумовлене зростанням кількості випадків у прилеглих до Молдови і Румунії районів – Болградському, Балтському та Ізмаїльському. Білорусь, Росія і Молдова демонструють найбільшу кількість добових випадків на 100 000 населення серед країн-сусідів України.

Поширення COVID-19 у світі в цілому відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань за винятком країн Східної Європи та США. Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату є швидшим за сезонне затухання в країнах помірного клімату – світ входить в новий пік, не вийшовши з попереднього.

Нагадаємо: Станом на ранок 25 червня в Україні підтвердили понад 40 тисяч заражень, з яких померло 1067 людей.

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