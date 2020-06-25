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KSE считает, что реальное количество больных COVID-19 в Украине больше в разы

Четверг, 25 июня 2020, 19:17

Киевская школа экономики 25 июня представила обновленные данные эпидемиологической модели распространения COVID-19. По данным модели, общее количество случаев в настоящее время составляет около 150 000 человек против 40 000 официально подтвержденных.

Источник: KSE

Детали: Распространение заболеваемости COVID-19 в Украине демонстрирует умеренную сезонность.

В Школе объясняют, что динамика отвечает желтому сценарию, по которому можно прогнозировать около 4000 умерших до конца 2020 года. При таком сценарии, адаптивный карантин продлится весь год.

Зеленый сценарий, по которому прогнозировалось 1000 смертей до конца года, не наблюдается - количество смертей уже превысило тысячу.

Черный сценарий, который соответствует 7000 умерших состоянию на конец 2020, остается вероятным.

Возможно остается также желто-зеленый сценарий - 2500 смертей на конец года. При таком сценарии, возможно полное снятие карантина с 1 августа. Желто-зеленый сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты - масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.

По мнению аналитиков, ухудшение ситуации в Одесской области обусловлено ростом количества случаев в прилегающих к Молдавии и Румынии районов - Болградском, Балтском и Измаильском. Беларусь, Россия и Молдова демонстрируют наибольшее количество суточных случаев на 100 000 населения среди стран-соседей Украины.

Распространение COVID-19 в мире в целом соответствует общей сезонной динамике гриппоподобных заболеваний за исключением стран Восточной Европы и США. Распространение заболевания в странах субтропического климата быстрее сезонное затухания в странах умеренного климата - мир входит в новый пик, не выйдя из предыдущего.

Напомним: По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили более 40 тысяч заражений, из которых умерло 1067 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияКиев


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